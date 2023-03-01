燁輝、盛餘調漲3月盤價 每公噸漲1,500元

受惠於國際鋼價上漲，與需求回溫，鍍面大廠燁輝決定調漲3月份盤價，其中鍍鋅和烤漆鋼板內銷價每公噸調漲1,500元，外銷價每公噸調漲50美元，以貼近國際市場行情，且力拚3月份內外銷接單量能達近9萬公噸。此舉，另一家鍍面大廠盛餘3月1日也表示，為反映原料成本，跟著調漲3月價格，漲幅接近燁輝。

對於這次漲價，燁輝表示，世界鋼鐵協會（worldsteel）統計去年全球粗鋼產量實績年減4.3％至18.315億公噸，且World Steel Dynamics（WSD）預測今年全球粗鋼產量將下降至18.22億噸，中國冶金工業規劃研究院也預測今年中國粗鋼產量為10億噸，將進一步低於去年10.13億噸實績。全球鋼鐵供給收縮態勢確立，將持續有利改善鋼鐵供需平衡。

且IMF看多今年全球景氣，同步上修全球經濟成長預測由2.7升至2.9％與通膨估值由2.6降至2.5％。其中，中國大陸有望達到5.2％，較去年預測4.4％大幅增長。美國展現經濟韌性，經濟成長上調0.4％至1.4％。歐洲受惠暖冬效應安然度過能源危機，經濟成長也上調0.2％至0.7％。

另中國解封後，將進入「金三銀四」傳統旺季，加上兩會即將於3月召開，可望發布更多刺激經濟政策與基礎建設計畫，內部鋼鐵需求引發期待。歐元區近期PMI連3升，製造業景氣已經回溫當中。鋼市前景能見度轉佳，全球用鋼需求預期將穩步向好。

此外，燁輝指出，南北歐熱軋出廠價2023年迄今每公噸漲幅逾100美元，尤其土耳其強震後、出口減少，ArcelorMittal提高了歐洲五月交期平板價格，熱軋每公噸達880美元水準。美國中西部熱軋流通價年初以來累積每公噸漲幅逾160美元，指標鋼廠Nucor宣布2月13日起平板類每公噸至少提漲55美元，累計今年以來美國鋼廠報價已連升5次。加上中國指標鋼廠寶武、鞍本集團、台灣中鋼、中鴻及越南河靜等鋼廠新盤也皆以紅盤開出，帶動下游鋼廠跟著調漲價格。

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