搶綠能商機 中鴻積極開發國產化地熱鋼管

中鋼集團發展精緻鋼材再下一城。中鋼旗下中鴻為配合國家能源政策，並看好國內廣大地熱能源市場前景，積極開發國產化地熱用的複合鋼管材料，並於今年初正式提出專利申請，未來達到商品化與大量投產後，可望取代自中國大陸、東南亞採購低廉的無縫鋼管及進口美國二手油管，積極搶攻地熱能源商機。

對於中鴻開發國產化地熱鋼管，中鋼董事長翁朝棟表示，台灣的綠色能源，除了風力發電與太陽能發電外，就是地熱發電，因國內的溫泉多、地熱蘊藏量大且豐沛，是台灣發展另一項綠能最具發展潛力與利基，因此對於中鴻積極開發地熱鋼管，並計劃將來與國內相關廠商合作開發市場，他樂觀其成。

中鴻目前生產的碳鋼鋼管、API鋼管，除了拓銷國內市場，應用於水電和油氣等相關管線外，API鋼管則主要銷往北美地區，搶攻頁岩油市場。

中鴻表示，地熱能源具有24小時持續穩定發電的特性，不受季節與晝夜影響，不需備載電力及儲能設備，可作為基載電力使用。根據美國麻省理工的研究資料顯示，全球深層熱熱發電潛能約為地球化石燃料如煤炭、石油、天然氣等發電潛能的300倍，而蘊含地熱潛能最多的區域位於板塊交接處，台灣正好位於太平洋火環帶，具備良好的地熱能源開發條件。同樣處於太平洋火環帶的印尼、菲律賓、紐西蘭，台灣未來在地熱能源的發展上，可借鏡它們的成功經驗。

中鴻指出，隨著國家能源政策與國際潮流逐漸轉向綠色能源，地熱井用鋼管的開發，對於國內地熱產業是一項非常重要的工程用料；目前國內大部份鑽井業者紛從大陸、東南亞及美國二手油管採購進口。 中鴻於2019年向經濟部能源局申請為期2年的業界能專計畫，透過能專案取得外部資源，投入國產化地熱用管材的研發，並於今年初提出專利申請，可大幅降低採用鈦管材成本。

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