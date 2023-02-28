BDI指數連八揚 千點在望

波羅的海運價指數BDI上演破底翻，2月底連漲八天、累計漲幅86.79％至990點，所有船型日租金強彈，3月1日將挑戰千點大關！3月南美穀物出口旺季、大陸兩會拚經濟帶動需求，兩大利多加持，裕民、慧洋、中航等航商看好，散裝航運將率先重返成長軌道，運價逐季看增。

看好後市，以中小型船為主力的慧洋預估，今年全年固定租約平均將有5.88％的換約漲幅；以海岬型船為主力的中航，每季都有船舶租約到期，首季海岬型船新約日租1.5萬～1.8萬美元，高於1月現貨均價9,065美元。

3月南美洲穀物進入出口旺季，帶動散裝船市場轉趨活絡，中小型散裝船近期開始領漲，每年第二季起巴西、阿根廷的大豆，澳洲的小麥、烏克蘭的玉米與小麥等陸續出口，主要運往亞洲及非洲等地區，船公司可望賺進季節性紅利。根據Clarksons預估，今年穀物延噸海浬成長率達4.4％，居散裝貨物之冠。

另外，大陸全國兩會3月4日登場，拚經濟的項目投資與強化基礎建設是業界焦點，大陸解封後所帶來的需求回溫，將增加對運煤鐵的海岬型船、巴拿馬極限型船的需求，日租金有望逐季看漲。

業界直言，散裝航運主要看大陸市場，大陸是全球最大原物料進口國。去年下半年起，大陸下游鋼廠、房市等產業疲弱，連帶上游鐵礦砂、煤礦等原物料需求放緩，供需失衡，疊加今年1月春節長假效應，1月BDI平均指數應聲跌破千點，遠低於去年同期BDI指數平均為1,761點。直到2月下旬，大陸穀物、鐵礦石進口逐步回溫，帶動這波BDI指數漲勢。

據大陸海關總署、國家統計局資料，去年大陸進口鋼材、糧食、煤炭分別減少26％、11％、9％。業界表示，一旦大陸全國到地方兩會確立拚經濟方針，相關煤鐵礦、穀物補庫存效應，有利散裝航運。

除了中國大陸，散裝航運也看好印度，將於下一財年提高資本支出33％，創造就業和基礎設施為優先，印度鋼鐵需求成長率居全球之冠，粗鋼產能預計將於2031年翻倍。

截至28日，載運穀物等輕便極限型船日租連漲九天，最新報價上漲605美元至12,158美元、單日漲幅5.24％；載運煤礦等巴拿馬極限型船連漲四天，最新報價上漲932美元至12,785美元、單日漲幅7.86％；運送鐵礦石等海岬型船連漲五天，最新報價漲227美元至6,042美元、日漲3.9％。

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