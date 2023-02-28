228連假天公作美 中部主題樂園業績熱

根據中部多家大型主題樂園初步統計，受惠今年228長假較去年同期多出一天，且中部天氣晴朗，帶動親子出遊率提高，入園人數與業績明顯大幅增長！如麗寶樂園渡假區四天累計吸客20萬人次、劍湖山世界逾三萬人次，九族文化村長假第一天就因賞櫻人潮爆棚甚至籲請遊客別在入園，四天長假吸引逾六萬人潮湧入，各家主題樂園大發一筆觀光財！

麗寶樂園渡假區指出，228四天連假中部地區暖陽露臉，很適合出遊，加上麗寶樂園祭出12歲以下99元優惠，吸引不少親子客揪團出遊，而新登場的「熊大的麗寶小鎮」也成功發揮吸客效應，每天出現專程前來體驗的團，也為麗寶樂園帶進不少遊客。

不僅如此，麗寶樂園渡假區周邊有后里地區多個賞櫻景點加持，帶進許多賞花人潮，以及麗寶Outlet Mall推出多個運動品牌、家電優惠，最低下殺二折起，每到下午三至四點停車場就一位難求，預估228連假四天累計共有20萬人次的旅遊人潮；不少民眾不想舟車勞頓，選擇入住飯店，助攻樂園內的福容大飯店平均住房率達到八至九成。

位於雲林縣的劍湖山世界則表示，二月份最後一波228連假四天，中部天氣晴朗、園區內山茶花盛開，劍湖山世界趁勢推出「全民春遊」每人優惠價499元，主打賞花、瘋恐龍、看表演、玩設施，再加碼12歲以下只要99元，吸引大批親子客出遊，加上劍湖山飛越恐龍谷推出「猛龍金剛大對決」全新表演、兒童玩國有來自日本的戽斗星球特別展區、彩虹劇場年度大秀-拉丁美洲狂歡慶典等熱門活動，推升四天連假累計吸客上看三萬人次，較去年同期人數大增六至七成。

劍湖山世界表示，為延續228長假業績熱度，三月份再推出壽星優惠價，三月壽星憑證購票只要299元搶市。

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