星宇「一服務」讓空服員忙翻 4航線不供應

被網友譽為「精品航空」的星宇航空，不僅飛機新穎，機上服務更堪稱國籍航空一絕。星宇日前宣布，3月1日起將取消經濟艙的機上調飲，只要是飛行時數少於2.5小時的航線，再也喝不到5款特調飲品了。官方政策透過社群平台宣布後，乘客一片叫好！

配合空中巴士A330執飛，星宇自去年起全航線提供5款調酒，其中「湛藍宇宙」超受歡迎，甚至成為乘客拍照上傳的熱門商品，「沒喝過湛藍宇宙，別說搭過星宇」。

問題是特調採人工製作，也就是由空服員一杯一杯調出來的；機組員勤務既多且專業，萬一乘客狂點調酒喝，再有三頭六臂也分身乏術。不少乘客抱怨，「我上飛機就點了特調，到下飛機酒還沒來」。

也因此，星宇航空決定3月起，飛行時間不到2.5小時的航班，包括沖繩、澳門、福岡、馬尼拉，不再提供特調服務。乘客仍可品嚐台南人氣咖啡，做為餐後新選擇。

許多人對這項服務退場表示肯定，「搞得乘客抱怨、機組員忙不過來，確實該檢討」、「服務本末倒置，沒時間做的話，取消是對的」、「正確決定！本來就不能把所有東西都塞進來，品質最重要」、「其實真的很好喝，建議跟超商合作」。

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（中時新聞網 王嘉慶）

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