中華電動二輪車 賣進好市多

微型電動二輪車掛牌自去年11月上路，統計至1月底為止，中華eMOVING以3,636輛的成績奪冠，市占率達11.5％。為續鞏固冠軍寶座，進駐美式量販好市多全台7間門市開賣，期待繼續推升品牌銷量及市占率。

中華車表示，eMOVING深耕市場已13年，持續投入開發多元性產品，旗下微型電動二輪車Shine及Bobe，持續坐穩領牌冠軍。為擴大不同客源，中華車決定首度進駐好市多賣場，希望以更多元通路滿足不同車主需求。

中華車表示，此次進駐好市多，將串連其全台七間門市，同步展售微型電動二輪車Shine、Bobe，及輕型電動機車EZ1等車款，自即日起至3月12日於賣場提供售車及諮詢服務。

業者指出，政府於去年新法上路後，電動自行車更名為微型電動二輪車，正式領牌納管，eMOVING不僅是首家通過新型式合格品牌的車廠，更同步取得交通部授權的合格證書，可針對新出廠微型電動二輪車進行實車查核審查資格。

進駐大賣場銷售近來在國內汽機車業蔚為風潮，如福特、光陽等業者都曾進駐好市多舉辦限期展銷活動。光陽去年9月進駐好市多銷售品牌Ionex電動機車，就成功帶動銷售與市占成長。光陽表示，多元通路除實際拉升銷售量，主要也增加品牌曝光度，有助於潛在買主增加。