遠東SOGO 去年營收獲利雙創新高

後疫情時代內需消費激增，推升遠東SOGO百貨去年營收衝上480億元、EPS達1.69元，營收與獲利雙創新高，董事會通過擬配發現金股息1.26元。看準後市，SOGO在睽違多年後，今年起將大舉展店，預計在今明兩年間在兩岸開出兩大新據點，包括台北大巨蛋SOGO CITY、重慶隆鑫廣場，擴張營運面積至少7萬坪，可望貢獻年營收至少150億元。

儘管今年因通膨、消費緊縮等不確定因素，營運成長動能挑戰仍大，但對遠東SOGO來說卻是新里程碑；主要是大陸事業將計劃開出大陸最大賣場，為因應營運需求，太平洋中控亦將陸續資金貸與20億元，以支應重慶隆鑫廣場展店需求。

至於台北大巨蛋SOGO CITY商場展店時程目前分兩階段，營業面積達3.62萬坪，將分四區逐季開出，一旦大巨蛋如台北市府所言在今年底試營運，大巨蛋一樓環蛋的商場櫃位就有機會在今年底開出，整體四區全面開幕時程落在明年第四季，預計2025年業績目標就是100億元。

而大陸零售業，重慶隆鑫廣場按表定今年底開幕，也將是遠東集團在對岸的最大店與全新形象店型。遠東SOGO百貨營運總經理汪郭鼎松補充，大陸百貨事業目前還有四個據點，其中上海徐匯店預計明年底租約到期收回，年營業額達人民幣6億～7億元，目前還持續在上海尋找替代方案。