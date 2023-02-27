台中三大醫學中心商圈 房價燙金

中國附醫、榮總、中山醫等三大醫學中心周邊商圈成熟完善，成為台中醫界人士、退休族的購屋首選，且三大醫學中心生活圈的房價，硬是高出整體行政區2至5成；尤其位於北區的中國附醫生活圈，房價遠較於北區整體平均房價高出5成以上，房價燙金。

根據網路平台「樂居」與內政部實價登錄統計資料，中國附醫生活圈屋齡五年內的住宅大樓，成交均價為49.8萬元，與北區屋齡五年內的住宅大樓均價32.9萬元相比，高出51％；而中山醫生活圈屋齡五年內的住宅大樓，成交均價為41.2萬元，高出南區平均房價的37％；榮總生活圈屋齡五年內的住宅大樓，成交均價為54.4萬元，比西屯區均價46.7萬元高出16％。

群義房屋全國旗艦店副總經理王俊發指出，中國附醫生活圈涵蓋了中國醫藥大學、中國附醫、公園、綠園道、北區運動中心、藝文展館中山堂，是台中市區機能齊全完善的生活圈，是房價優越的原因之一。

台中市建築經營協會市調主委白洪章指出，醫學中心周邊是醫師族群購屋大本營，為迎合醫師族群挑剔的眼光，建案在建築、健康、綠意、人文的規畫設計都在高標以上，造就醫學中心生活圈房價高於所屬行政區的平均房價。

北區中國附醫周邊的指標預售案如「達麗冶翠」，近3成已購客具有醫療產業相關背景；成屋案「惠宇仰德」每坪轉手單價已來到44萬至48萬元。榮總生活圈與中科生活圈重疊，且與西屯區七期緊鄰，因此房價與整體行政區均價的差距縮小到16％，單價則是高出一大截，主力買盤在於科技業與醫師兩大高收入族群支撐，區域內新案「寶輝Village」是醫師族群購屋的指標建案，高標價格帶已來到每坪65萬至67萬元，新成屋案「國聚之悅」也已站上55萬元大關。