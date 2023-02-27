百貨商場 朝四大趨勢轉型

全台商場開發潮來了，商用不動產市場專家指出，全台百貨市場正在量變、質變，從傳統市區型百貨公司，朝向大型化、軌道型、複合型、全客層四大趨勢轉型。

「軌道經濟」發威，全台百貨商場開發案，將進入百家爭鳴時代。

瑞普萊坊零售暨飯店不動產服務資深總監李誠慶表示，隨著疫情緩和，體驗式經濟可望重返消費通路，成為未來百貨商場吸客利器之一。

李誠慶表示，儘管近兩年陸續有百貨商場退場熄燈，像日湖百貨、京華城等，拆除改建為住宅或商辦，但是新的商場開發案，卻持續推出。

從這波百貨商場大洗牌中，可觀察到大型化、軌道型、複合型、甚至是把休閒和服務結合在一起的全客層，是百貨商場、購物中心的發展趨勢。

不過李誠慶也點出，隨著全台海量新增商場陸續完工，「招商一定會相當辛苦！」，預期以後定會掀起品牌戰，具有集客力的大店、大品牌，勢必成為眾家商場競逐的目標。

但是有些商圈未必適合大品牌生存，可能具有無可取代的特色品牌才是吸客利器，因此開發商未來招商，一定要更加靈活，突顯出本身地利條件和特色，才可能勝出。

瑞普萊坊市場研究部總監詹宗煌表示，建商跨足商場百貨必須賺「管理財」，會形成一定的進入門檻，有些大型建商並不敢貿然涉足百貨商場。

跨入商場的建商，會有兩個，不大好過，一個是開發階段沒有思考清楚即決定投入，一個則是經濟能力和績效未如原先預期，造成資金回收比預期慢。

詹宗煌指出，建議建商若計劃投入商場開發，最好開發前期即找好品牌商進入，以減少營運風險。