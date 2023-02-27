至少48座！商場開發案全台開花

疫情趨緩，口罩解封，儘管最近有部分百貨商場陸續熄燈，但隨著中南部產業聚落生根、軌道經濟崛起，商場風潮已從北部湧向中南部。據最新調查，商場開發案全台開花，今年起全台至少有48座百貨商場陸續完工，其中以日商三井不動產最為積極囊括5座，從台灣頭掃到台灣尾，來勢洶洶。

瑞普萊坊零售暨飯店不動產服務資部深總監李誠慶表示，光是2023～2025這三年，就有28座百貨商場要完工開幕，總計面積達35萬1,854建坪。

以今年來說，將有13座完工，除三井不動產位於台中的三井Lalaport南館於年初開幕之外，台北市蛋黃區將有台北遠雄大巨蛋商場SOGO百貨進駐，面積達4萬坪。

還有「Diamond Towers」將有新光三越百貨進駐，約有2,800坪，雙方將在東區短兵相接，百貨戰況將更為激烈；另外新北市，裕隆城商場也可望在第三季開幕。

李誠慶指出，估計今年北台灣將有超過10萬坪的百貨商場完工開幕，中部有4.75萬坪、南部有5.7萬坪。明年全台將有10座百貨商場陸續完工，其中指標為三井Lalaport南港，就有5萬坪的規模；漢神百貨領軍的台中洲際棒球園區娛樂商城，也有3.4萬坪會完工。

2025年預計全台將有5座完工，幾乎聚焦在南台灣，商場面積合計達2.45萬坪，其中以台鐵和高雄捷運局的高雄車站大樓商場最具指標。

除此之外，2026年後，估計還會有20座以上百貨商場陸續完工，且規模一個比一個大，包括台北雙子星大樓商場就有5萬坪，台中廣三SOGO的台中超級購物娛樂城更有10.6萬坪，三井攜手國泰建設的高雄Lalaport也有6萬坪。

值得注意的是，日商台灣三井不動產來勢洶洶，自今年起到2026年將陸續在台灣開出台中三井Lalaport、南港Lalaport、林口二期媒體園區複合式商業設施、台南OUTLET PATRK二期、及高雄鳳山Lalaport共5座商場，再加上既有的林口OUTLET PARK一期、台中港OUTLET PARK一、二期、台南OUTLET PARK一期，全台據點至少9座，堪稱百貨商場界大黑馬。