中租太陽能 今年再增300MW

中租控股太陽能資產持續增長，占整個集團的營收比例逐步提高，中租控股董事長陳鳳龍日前在法說會時表示，未來的幾年中租太陽能資產會有較高幅度的成長，預估每一度電上漲1元，將使中租收益增加1％。由於政府製定再生能源目標明確，可帶來長達20年穩定發電收入，因此中租控股不但訂出太陽能廠每年雙位數成長，內部還訂「超高」目標。

根據中租控股資料顯示，2021年底時太陽能資產是362.44億元，到去年時已成長至473.34億元，年成長率高達31％。截至今年1月，中租旗下太陽能電廠已達3,248個案場，發電總容量逾1GW（10億瓦）的1,098MW（百萬瓦），相較2021年底2,655個案場、918MW，13個月期間就增加593個案場、提高180MW。

目前已可估算中租能源今年至少會增加近300MW，主要是去年1月中租能源啟動三個大型方場太陽能電廠建置，預計都在今年完工，因此將會讓中租能源裝置量「爆增」。其中，二個在屏東佳冬及枋寮的裝置容量共有198MW，另一個在台南七股的裝置容量99MW，台南七股這案場的土壤雖不利耕作，但擁有充沛日照，因此相當適宜建置太陽能光電廠，該案場共整合出總面積287公頃，在建置完成後，單一併網量達296MW為全台最大，年發電量約達4.2億度。

儘管中租能源早已從屋頂型太陽能案場切入大型地面型，但陳鳳龍說，屋頂型案場每個案場雖然都很小，要花很長時間去累積，但回收時間是20年，這也是對空間最有效率的運用，更符合ESG的概念。因此，中租持續向中小企業客戶租用廠房屋頂及畜舍，持續建置屋頂型太陽能電廠。

中租能源從屋頂到農業用地、灌溉溝渠、漁電共生到大型地面案場，持續尋找各種發展的機會。陳鳳龍強調，中租能源已成立售電的專門部門，增加中租額外收入，此外還有儲能業務，目前也掌握相當的儲能業務容量，將來都是中租太陽能相關事業重要一環。