中租太陽能 今年再增300MW

中租控股董事長陳鳳龍看好未來幾年中租太陽能資產將有高幅度成長。圖／本報資料照片

中租控股太陽能資產持續增長，占整個集團的營收比例逐步提高，中租控股董事長陳鳳龍日前在法說會時表示，未來的幾年中租太陽能資產會有較高幅度的成長，預估每一度電上漲1元，將使中租收益增加1％。由於政府製定再生能源目標明確，可帶來長達20年穩定發電收入，因此中租控股不但訂出太陽能廠每年雙位數成長，內部還訂「超高」目標。

根據中租控股資料顯示，2021年底時太陽能資產是362.44億元，到去年時已成長至473.34億元，年成長率高達31％。截至今年1月，中租旗下太陽能電廠已達3,248個案場，發電總容量逾1GW（10億瓦）的1,098MW（百萬瓦），相較2021年底2,655個案場、918MW，13個月期間就增加593個案場、提高180MW。

目前已可估算中租能源今年至少會增加近300MW，主要是去年1月中租能源啟動三個大型方場太陽能電廠建置，預計都在今年完工，因此將會讓中租能源裝置量「爆增」。其中，二個在屏東佳冬及枋寮的裝置容量共有198MW，另一個在台南七股的裝置容量99MW，台南七股這案場的土壤雖不利耕作，但擁有充沛日照，因此相當適宜建置太陽能光電廠，該案場共整合出總面積287公頃，在建置完成後，單一併網量達296MW為全台最大，年發電量約達4.2億度。

儘管中租能源早已從屋頂型太陽能案場切入大型地面型，但陳鳳龍說，屋頂型案場每個案場雖然都很小，要花很長時間去累積，但回收時間是20年，這也是對空間最有效率的運用，更符合ESG的概念。因此，中租持續向中小企業客戶租用廠房屋頂及畜舍，持續建置屋頂型太陽能電廠。

中租能源從屋頂到農業用地、灌溉溝渠、漁電共生到大型地面案場，持續尋找各種發展的機會。陳鳳龍強調，中租能源已成立售電的專門部門，增加中租額外收入，此外還有儲能業務，目前也掌握相當的儲能業務容量，將來都是中租太陽能相關事業重要一環。



工商時報 黃惠聆

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