南台灣3園區開發 年產值估250億

滿足產業建廠、企業辦公所需，加工處啟動三大園區開發，包括日前動土的楠梓科技產業園區的創新大樓，在高雄和屏東開發32.86公頃產業用地，屏東科技產業園區二期（屏東擴期）預定3月底動工，近日獲中央核定的楠梓第三園區也準備招商，加上招商中的高軟第二園區，預估三個園區未來每年將新創250億元產值。

據指出，台商回流、產業建廠需地殷切，由台糖公司提供土地，與經濟部加工出口區管理處合作開發的「屏東擴期」，將在3月底動工。

加工處副處長劉繼傳表示，位於屏東高鐵特定區，面積約26.86公頃的「屏東擴期」，將引進高質化金屬、馬達、水處理設備、科學園區等上下游鏈結產業及其他低污染產業，預估可帶來50億元投資金額，創造年產值達100億元，就業員工數790人，未來將吸引更多衍生性活動人口及就業機會。為了加速「屏東擴期」廠商進駐，園區的開發工程將與廠商建廠，同步進行，預定2024年底完工。

另外，楠梓科技產業園區一園區、二園區都已滿租，因此位於楠陽路、鳳楠路、朝仁路所圍土地，原退輔會楠梓工廠的3.35公頃土地，將以延續楠梓科技園區既有產業的基調，深化半導體產業群聚效益。楠梓第三園區可望創造117億元年產值、3,000人就業，滿足楠梓園區廠商擴廠需求，近期將辦理公告招商。

而招商中的高軟第二園區，由中油公司提供、合作開發。完成開發後，可望成為智慧科技相關產業研發、辦公空間，建構智慧科技產業聚落，預計帶來100億元投資金額，年產值33億元。