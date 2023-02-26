攜手農科院 德麥帶頭搶香料黑金

台灣最大烘焙原料供應商德麥搶「香料黑金」商機，與桃園農改廠合作，引領台灣首度跨足珍貴的香草莢市場。香草莢屬高經濟價值作物，每公斤售價將近2萬元，素有香料界黑金之稱，主要產地包括非洲馬達加斯加、印尼及墨西哥等。過去台灣仰賴進口，這幾年農委會鼓勵台灣農業升級、多樣性，桃園農改廠已成功繁殖栽培出香草植株。

德麥總經理吳文欽表示，香草莢用途廣，包括香草冰淇淋、香草蛋糕、香草餅乾等，背後的香料原料就是香草莢。香草莢每公斤售價可高達2萬元，僅次於番紅花，為香料界身價第二高。

為引導農民擴大種植面積，德麥與農委會旗下半官方機構農科院合作，首度在台設置香草莢加工廠，而德麥為最大股東，今年預計先小量生產35公斤，測試市場，明年產量希望達到「噸」級，不只滿足國內需求，還可搶攻外銷商機。

德麥為國內烘焙原料霸主，但主要從事烘焙原輔料的進口代理，代理日本第二大麵粉品牌日本製粉（NIPPN），法國乳品大廠Elle&Vire（愛樂薇）、LESCURE（萊思克）等全球超過70家知名烘焙原料品牌，提供從預拌粉、巧克力、水果餡、水果罐頭、乾果、奶油、油脂，甚至到包材等一條龍原料供應服務。

吳文欽表示，受俄烏戰爭及全球通膨等因素影響，德麥的進口成本從去年開始大漲，去年第四季及今年上半年毛利率恐承壓。

但德麥力爭上游，開拓市場商機，除在台建置香草莢加工廠，首度跨足農業加工領域，新設餐飲事業部，找來餐飲專長的經理人操盤，在原有餐飲客戶基礎上延伸產品線廣度，至沾醬、淋醬、植物奶等更多非烘焙原料。