豪車品牌 搶搭電動休旅潮流

電動、休旅雙潮流，豪華進口車品牌今年不約而同強攻純電休旅車市場。BMW總代理汎德導入全新大改款入門休旅X1，同步引進純電車款iX1，合計X1上市前預接單即突破1,500張，其中電動車款就占一半。汎德主管表示，年底還將有i5上市，今年在台電動車領牌將呈現倍數成長。

另外，台灣賓士在陸續推出EQA、EQB、EQE及EQS後，今年同樣瞄準休旅車市場，將導入EQE SUV及EQS SUV。和泰車規劃於第二季，發表LEXUS第一輛搭載專為EV電動車研發e-TNGA底盤平台的RZ純電休旅車。

汎德發表全新X1，除燃油車型價格低於200萬元，純電車型車價222萬元，被認為是相對平價好入手的電動車款，以目前1,500張預接單中，純電及燃油車型各半來看，國內車主對於電動車的接受度日益提升，汎德已向原廠爭取到1,000輛的iX1年度配額。

汎德指出，BMW已引進iX、i4及i7在台上市，加上全新iX1及年底前將推出的i5，年底前BMW在台將有五款電動車，未來電動車產品線會更完整，幾乎每個車款都會有對應的電動車型，汎德將爭取同步導入台灣市場。在原廠配額有限下，汎德表示，去年BMW在台電動車掛牌占比不高，但隨著iX1上市助攻，預期今年電動車占比應可望成長至5％以上。

另在台灣賓士部分，今年確定續引進兩款純電休旅EQE SUV及EQS SUV後，品牌在台灣市場共推出六款純電車款，將是國內編成最完整的豪華純電車系。隨著新車款加入純電產品陣容，台灣賓士預期，今年在國內電動車領牌數可望突破1,000輛，較去年因配額受限致領牌數不到300輛，將呈現數倍成長，銷售占比目標希望達到至少1成。

不讓雙B專美於前，和泰車確定將在第二季導入LEXUS首款純電平台打造的RZ450e，也是LEXUS今年第一輛重量級新車，可看出對於電動車款的重視。