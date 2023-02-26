機電大廠 大啖太陽能商機

機電大廠憑藉台電強韌電網計畫業績進補，進一步瞄準綠電商機，競相自建或統包太陽能電廠工程。中興電、士電及大同今年都計劃新增自建太陽能電廠；東元剛收購台澎能源，預計年底太陽能電廠建置容量倍增，擴張太陽能案場事業版圖。

士電近年轉型發展綠能，計劃新竹新豐三廠區計12座工廠屋頂自建太陽能電廠，總建置容量約5MW，預計2024年完工。士電也取得友達光電雲林廠、三地能源台南七股建置太陽能漁電共生案場儲能系統，以及泓德能源位於台南柳營建置206MW漁電共生及儲能案場的統包工程。士電預估，2024年綠能及台電強韌電網計畫占營收比重將倍增至40％；2027年自建及統包工程的太陽能電廠總建置容量500MW。

中興電則取得台糖台南七股土地建置太陽能光電廠標案，2021年底總建容量達216MW，太陽能光電廠陸續併聯發電。中興電為發展太陽能光電廠，投資七家太陽光電SPV公司，掌控台南七股及花蓮等太陽能電廠，規劃未來總發電量500MW。中興電透露，今年擬在花蓮新增太陽能電廠。

論規模，大同是國內最早跨足建置屋頂型太陽能光電廠的機電廠商，不僅自建太陽能電廠，也是太陽能電廠統包商，目前全台案場超過1,300處，總建置容量近300MW，是全台公有房舍屋頂太陽能建置案量最多之營運商。

大同指出，去年9月在台北捷運雙北五個機廠屋頂太陽能建置案已完成掛表，容量共計13.94MW。做為綠電營運商，大同可將台北捷運機廠屋頂產生的綠電，轉供給購綠電做節能減碳的機構。

此外，東元在台灣觀音及中壢廠屋頂自建太陽能電廠，也在大陸無錫、新加坡及馬來西亞等海外工廠屋頂建置太陽能電廠，海外太陽能電廠建置容量3MW，東元目前太陽能電廠建置容量10MW。日前東元子公司安能綠電收購鑫盈能源旗下台澎能源百分之百股權，台澎預期今年底前，將完成10～15MW的太陽能案場建置，東元太陽能電廠建置容量倍增至20MW以上。

東元表示，去年取得台電龍潭儲能系統案場統包工程，建置容量60MW，藉由太陽能案場的投資與建置，結合東元原有儲能與能源管理系統，奠定未來參與電業營運市場的基礎。