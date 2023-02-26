豐興3/1日廠盤會議 傾向開高盤

受到土耳其廢鋼價格反彈飆漲影響，美國、日本廢鋼原料行情也蠢蠢欲動，在原料成本向上帶動下，市場預期豐興3月1日開出的盤價，除廢鋼有機會調漲外，鋼筋也可能止跌反彈，每公噸可能上漲200～300元。

一旦豐興鋼筋上漲，則其他東和鋼鐵、威致、海光等上市鋼筋大廠，甚至台鋼集團旗下的易昇鋼鐵也都可望跟著調漲價格。

對於廢鋼和鋼筋後市行情走勢，豐興表示，目前日本、美國等廢鋼行情雖有零星上漲的趨勢，但幅度不大，反而土耳其地區的廢鋼漲勢較驚人，因此廢鋼和鋼筋價格，有可能維持平盤，但也不排除向上調整，一切仍需要觀察未來幾天的國際廢鋼價格走勢而定。

豐興20日開出的內銷盤價，繼前 一週先行調降廢鋼收購價格後，暫維持平盤，鋼筋卻每公噸調降400元，型鋼維持平盤。豐興調整價格後，廢鋼每公噸收購牌價為1.18萬元，鋼筋每公噸牌價為2.06萬元，型鋼每公噸牌價維持2.76萬元。

豐興調降鋼筋價格後，目睹中南部鋼筋廠推出專案價格來激勵鋼筋買氣後，也適時祭出專案價，並限量銷售鋼筋，獲得市場買盤的青睞，很快的銷售一空。據了解，此專案價，就是較每公噸廠交價2萬元便宜200元，等於每公噸1.98萬元。

惟豐興專案價的限量鋼筋售完後，已暫時喊停，且近日來伴隨土耳其廢鋼價格反彈飆漲，每公噸漲到445～450美元左右，已高於日本先前報價的每公噸425美元，及美國先前報價的410美元，何況日本和美國廢鋼近日來也零星上漲。

因此在原料成本上漲，與鋼筋買氣開始加溫下，市場預期豐興3月1日開出的盤價，很可能調漲廢鋼和鋼筋價格，其中鋼筋可能每公噸上漲200～300元。