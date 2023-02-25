World Gym收購極限健身分店 曝業界壓力

World Gym宣布完成收購極限健身2家分店

健身房疫後出現併購風！台灣健身房一哥-世界健身俱樂部（World Gym）25日宣布，完成收購極限健身旗下新北與台中分店，並投資1.6億元，全面改裝，改以旗下「World Gym Express」型態經營。至於極限健身近期宣布停止營業的其他分店，World Gym也積極接洽中。

全台第一大健身連鎖品牌World Gym，在去年疫情期間，曾3次出手救援健身品牌，這次同樣為了同業轉型壓力，協商收購。而World Gym接手原極限健身台中文心家樂福，及蘆洲家樂福門市，目前正在進行改裝，將以旗下World Gym Express型態經營。

World Gym頻出手救援中小型健身業，並增加營運分店版圖。World Gym說，健身業的整併，顯示出產業歷經3年Covid-19疫情影響，及勞動成本、固定成本雙雙提高，中小型健身房經營壓力，不斷提高。

新北市健身房公會理事長周慶安，就提到：「不少中小型工作室，會跨業結盟、尋求增資或是尋求大型健身連鎖品牌，例如World Gym接手，緩解疫後的人事成本和經營壓力。」

World Gym2022年曾提供免費會籍轉移和優惠方案，出手救援台北The Key Fitness，及Dream Fitness Club台北東湖店和新北土城店。

World Gym開發部副理劉震偉說，「在Covid-19疫後，生存下來的健身業者，不代表產業體質已恢復健康；不斷上升的成本，將會把小型經營者推向邊緣。」

劉震偉也進一步補充，「World Gym目前有30個地點，正在開發評估階段，台灣未來的整體擴點計畫，目標再增加120個可開發分店的地區」。

至於今年第一季展店計畫，World Gym桃園楊梅店，即將開放運動；接著，台中太平店、台中潭子店開始預售，加上2月收購極限健身2家分店地點，重新改裝，World Gym目前已拓展5家分店，讓全台分店數增至116家，品牌今年度計畫展店10至15家，以期公司業績穩健成長。

而改裝中的2家分店，World Gym各投資8,000萬元，進駐全新設備，規劃有零售區銷售運動周邊商品、能量飲品吧，引進AI智能體態檢測及Studio X高效能HIIT心肺團體訓練課程，將以品牌全新概念-World Gym Express Pro亮相。