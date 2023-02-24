搶食軍配商機 這2檔紡纖股營運加分

嘉裕、興采 搶食軍服商機

軍防增加，軍工紡織服裝及相關軍中配備商機誘人，國內紡織廠投入；嘉裕（1417）在2020年拿下國防部海、空軍服裝供售站21億元標案後，近年來也開設網路商城銷售供應國軍服裝用品。興采（4433）集團日前是取得國防部金額36.1億元，合約期間五年的「第302廠委託民間經營案」。

嘉裕海、空軍服裝供售站標案中，除了有國防部編列21億元的軍服部品採購預算穩定收益之外，嘉裕營運服裝供售站還將有銷售各式軍服、用品的收益。

除了負責營運海空軍原有的實體據點外，嘉裕的全台通路門市也已納入服裝供售站的範圍，並開設網路商城銷售供應國軍服裝用品等，預期全台共會有300多個服務據點。

以咖啡紗生產為主的興采，是以旗下100％子公司神采時尚，取得國防部「第302廠委託民間經營案」。此合約期間為五年，後續若雙方合意，可再延續一年。

興采指出，此次跟國軍合作，主要是協助提供各軍種的軍工紡織服裝、鞋襪等，像是具備抗菌除臭、吸濕排汗布料、防水透濕又透氣的戶外運動機能雨衣、戰鬥個裝等研發及生產需求。

據了解，針對此標案，興采已組成包括研發、生產到服務在內的團隊進駐到第302廠，完成相關作業後，預計半年就可以開始交貨。

此標案將成興采集團未來幾年的營運成長動能，興采指出，將利用集團垂直整合的優勢、世界專利的咖啡紗，以及過去服務國際品牌的技術及經驗，持續與國軍、軍備局、紡織所、工研院導單位，共同研發並且提升優質且符合台灣環境需求的軍工服裝，以利後續相關業務的成長。