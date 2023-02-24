運價續強彈 散裝航運迎風再急航

庫存回補需求提升，周四波羅的海綜合運價指數（BDI）指數連5揚，海岬型船日租大漲46.95%。運價跌深強彈，加上散裝族群第二季可望迎來旺季，裕民（2606）、新興（2605）為首之大型船業者連兩天大漲，本周航運股重新揚帆，散裝比貨櫃航運漲勢更為強勁。

印尼煤礦出口增加、美洲穀物旺季將至，加上巴西鐵礦砂出口慢慢恢復，帶動海岬型船日租大漲近47%、巴拿馬極限型漲22.94%，連帶提振波羅的海乾散貨BDI指數，收盤呈連續5個交易日揚升。

波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）上漲142點，收816點，寫1月18日來新高，漲幅21.1%；海岬型運費指數（BCI）上漲183點，收573點，漲幅46.9%；巴拿馬極限型運費指數（BPI）漲218點，收1169點，漲幅22.9%。

BDI指數連續五天上揚，且近兩日漲幅擴大超過兩位數，加上外資本周來續加碼，昨23日裕民、新興雙雙亮燈漲停，今日仍以裕民漲幅近9%最強，另慧洋-KY（2637）、四維航（5608）、中航（2612）、台航（2617）、正德（2641）也同步上揚。

去年下半年起大陸下游煉鋼、房市等產業疲弱，連帶上游鐵礦砂、煤礦等原物料需求放緩，加上今年1月受到大陸解封之亂、中美地緣政治等影響，BDI指數重挫，今年至上周五止，BDI累計下跌逾40%，是史上最慘的開局之一，更比去年中高點跌逾八成。

受惠短期庫存回補需求提升，波羅的海乾散貨BDI指數自上周五止跌回升。裕民、新興等業者可望受惠，並將迎來散裝需求第二季進一步復甦。

（時報資訊 沈培華）

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