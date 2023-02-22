淡季不淡 2月車市上看3萬輛

受惠疫情解封，再加上農曆年假交車遞延效應，2月新車市場優於預期，累計前20日領牌數逾1.88萬輛，較去年同期大增8成，兩大車商和泰、中華汽車皆表示，農曆年後展間據點賞車人數明顯增加，預期本周新車領牌數字會繼續上衝，全月市場規模甚至有機會突破3萬輛，淡季不淡。

2月主流車商業績均較去年同期明顯增加，龍頭和泰車前20天新車領牌5,917輛、年增49.8％；中華車在新品牌MG穩定交車助攻下，前20日領牌也達2,028輛，年增111.5％；至於裕隆日產汽車同期新車領牌量也較去年同期增加26.3％。

農曆年後向來為國內車市傳統淡季，但今年2月車市卻是異常火熱，除因農曆春節長假讓1月訂單遞延至2月交車效應，和泰車分析，受惠疫情解封，再加上政府持續推動汰舊換新減徵貨物稅補助，加上環保署1月起推出的老舊車輛汰舊換新「溫室氣體」及「空氣污染物」減量獎勵辦法，都推升農曆年後市場買氣維持強勁，這個月以來展間據點賞車人數高於預期2成以上。

中華車亦表示，2月以來購車人潮確實較原先預期好，若由目前交車狀況來看，2月全月新車總掛牌數可衝上3萬輛。

新車市場需求持續熱絡之外，業者也分析，今年全球供應鏈短缺問題明顯改善，在生產線供應增加的情況下，也將有助於交車更為順暢，候車期可望進一步縮短，包括福特FOCUS、本田HR-V、現代TUCSON等熱銷國產車，在今年零件供應較為穩定的情況下，2月以來都加速交車，領牌數也都比去年同期出現10倍數暴增。

進口車部分，2月以來領牌數8,197輛、年增94.6％，其中LEXUS在新車到港挹注下，領牌1,611輛、年增165.8％，BMW、VOLVO、SUZUKI及AUDI領牌數更比去年同期大增2倍以上。

業者觀察，從今年初以來國內新車累積領牌數逾5.36萬輛、年增5％，顯示今年市場買氣不墜，對於後續車市看法樂觀。