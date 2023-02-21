台塑四寶 股息上看670億元

台塑四寶將自本周五（24日）起陸續召開董事會，股利政策引發關注。據悉四寶因投資計畫多持穩推進，暫無其他龐大支出需求，加上去年獲利減少，壓抑股利回饋股東空間，股利政策傾向維持70％～75％配發率，若各公司無特殊原因，或將延續73％～75％的高標方案。以台塑四寶去年合計獲利901.28億元估，現金股息總和可望逾630億元、上看650億～670億元。

受制石化景氣低迷、油價急跌衝擊，台塑四寶去年第四季全數虧損，合計營業虧損150.25億元，稅後虧損253.49億元。影響所及，台塑四寶2022全年獲利縮水至901.28億元、年減62.5％。

台塑四寶將陸續召開董事會討論股利政策，24日由台塑化打頭陣，台化3月3日接續登場，南亞、台塑則分別在3月8、10日討論。以上述原則粗估，台塑去年EPS達5.69元，現金股息可望逾4元，對照當前股價，殖利率4.4％～4.6％。南亞去年EPS為4.05元，現金股息估約2.8～3元，殖利率約3.8％～3.9％。台塑化、台化去年EPS各為1.51、1.27元，台塑化現金股息估1～1.13元，台化0.9～0.95元。

台塑四寶指出，大陸下游加工廠陸續復工，印度市場需求優於預期，第一季亞洲有14座輕油裂解廠歲修，合計年產1,064萬噸，影響乙烯供應減少125萬噸，預期乙、丙烯及其下游衍生物市場供給減少；伴隨3月進入塑料需求傳統旺季，客戶備料意願增加，預期價格看漲，首季營運可望逐月成長。

台塑四寶認為，經濟解封後有利催化醫療、基建、綠能等利基需求，而大陸新能源汽車產業迅速發展，搭配大陸政策擬推綠能、綠色家電下鄉等經濟提振方案，可望對PVC、EVA、碳纖、ABS、PS等需求增添正向助力。南亞攜手普瑞博建置台灣首座血袋廠，第一期年產近300萬套，預計第三季完工，並有望同年取得認證；台塑更成立仁武醫材中心，預定年底完工，研發超高效能PP熔噴濾材、雙離子抗沾黏複合膠粒、抗菌殼粉應用開發等。

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