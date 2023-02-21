面板迎春燕，短多出盡？群益這樣看雙虎

近期TV面板庫存已回到健康水準，若IT面板高庫存狀況得以持續改善，1Q23有機會成為多數面板廠2023年營運谷底。

由於中國面板大廠減產效應發揮，02/2023下旬TV面板報價與上旬持平，55吋4K Open-cell報價為83美元，10/2022下旬至11/2022下旬雖反彈，但12/2022上旬迄今未再上漲，原因在於電視品牌廠年底促銷相關需求已降溫。群益認為，現階段TV面板庫存已回到健康水準，若品牌廠釋出新機相關需求，預估報價仍有機會隨之走揚。

至於在IT面板的部分，monitor面板跌幅持續縮小，NB面板報價則已於11/2022上旬止跌，關鍵均在於3Q22以來中國面板廠帶頭減產。其中，27吋Monitor面板02/2023下旬報價較上旬下跌0.1美元，跌幅為0.2%；至於14吋Flat-LED NB面板02/2023下旬報價則維持26.3美元。 目前TV面板庫存已回到健康水準，若IT面板高庫存狀況得以持續改善，1Q23有機會成為多數面板廠2023年營運谷底。庫存去化最早的TV面板在景氣翻揚時的報價走升的動能預估將最強，可視為面板產業景氣的重要觀察指標。

點選了解更多，獲取更多市場新訊

延伸閱讀

迎第二季高需求 TV面板強力喊漲

面板驅動IC廠 Q2迎春

電視面板Q2大追單 報價可望提早反彈