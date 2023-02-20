中碳去年每股賺7.33元 擬配發現金5元

中碳（1723）去年營收104.59億元，淨獲利17.02億元，換算每股稅後盈餘7.33元，董事會20日通過配發現金股息5元，並通過工程預算約1.82億元的碳材料生產工廠二期石墨化工場建置鋼構工程，由關係企業中鋼構公司承攬，而碳材料正是中碳今年開始，要強攻的市場。

中碳20日召開董事會，通過111年度合併財務報告，全年營收104.59億元，淨獲利17.02億元，換算每股稅後盈餘7.33元，董事會並日通過配發現金股息5元，預定6月13日召開股東常會。

中碳發言人陳宜宏表示，中碳今年除了既有的化工產品，在碳材料領域，新設的石墨純化爐受設備船運影響，預計今年第二季完工，測試成功後，可將石墨材料的純度提高到5N（99.999％）等級，屆時，將開發可應用在碳化矽半導體長晶材料所需的高純度碳粉、及高純度石墨坩堝等產品。

碳化矽半導體有很好的耐高溫及高電壓特性，適合應用在有高功率需求的電動車、充電樁及5G等，經濟部正大力扶植建立台灣的自主供應鏈。

他說，目前國內業者所需的高純度碳粉及長晶坩堝，均仰賴進口，當中碳完成相關技術的開發後，將可達到進口替代，為台灣發展碳化矽半導體產業鏈的關鍵原料之一。

另外，中碳發展的先進碳材料為另一個潛力產品，係應用在超級電容的高比表面積活性材料，目前年產能約90噸，去年底獲得一家國際大廠認證之後，今年已開始穩定出貨。

據了解，該國際大廠所生產的超級電容，係應用於風力發電領域，預估其提貨量約佔中碳產能的三分之一，另外，尚有其他國際大廠在測試認證中，若再取得新的供貨合約，將有極大的供貨壓力，因此，此一先進碳材未來也會根據客戶和市場需求，持續擴產。

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