疫後仍不敵虧損 ATT大直店5/7熄燈

外傳工程延宕的「ATT 大直店」年前甫揚言將持續與承包商溝通，未料20日發表聲明，為避免持續的虧損擴大，幾經慎重決定，「ATT e Life 大直店」將營運至5月7日止。ATT強調，大直商場結束營業，完全不影響ATT集團各店運作，對於合作廠商夥伴，將依合約精神妥善個別處理善後。

ATT大直店自2018年底開幕至今，規劃以適合親子與家庭為體驗的育樂型態商場，唯自2019年底起遇新冠疫情衝擊，期間與所有廠商們共同攜手度過嚴峻挑戰，直到2021年中旬疫情雖未消退，但在董事長戴春發指示下重新出發，並更名為「ATT e Life 大直店」，導入療癒與娛樂效果的動漫IP內容的動漫特區，並計畫在館內增設電影院與KTV相關娛樂項目，並在2021年下半年起逐步動工。

唯得知捷運環狀線北環段（劍南路站後尾軌段）敬業三路地上開挖工程即將在2024年發包動工，工程期預估長達八年（約96個月）時間，館內所有廠商也將預期面臨更巨大的交通與人流影響，經審慎評估後，ATT決定暫停KTV等相關娛樂項目的進行，但也造成廠商夥伴們的信心危機，為避免持續的虧損擴大，決定ATT e Life大直店5月結束營業。

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