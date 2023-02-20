泰山316股臨會能開成?「差一天」成關鍵

泰山（1218）經營權之爭持續過招！公司派緊咬泰山獨董陳敏薰、杜英達農曆年前召開審計委員會，通過3月16日舉行股臨會改選，不符7天前通知開會規定，已向商業法院提出假處分聲請，預計本周開庭，將成為3月泰山股臨會能否開成的重要關鍵。

對此，法律背景的泰山獨董杜英達20日表示將會出席本周的商業法院開庭、親自說明，有信心假處分案不會被允許，且市場派已經擬好備案，強調3月16日泰山股臨會勢在必行，將如期召開。

3月16日泰山股臨會開不開得成？目前最大關鍵就「差一天」。陳敏薰、杜英達是在1月17日召集審計委員會，挾2票對1票優勢，通過召開股臨會改選。

問題出在，公司派主張，兩位獨董1月10日才發出開會通知，不符7天前通知的程序規定。相關說法獲得金管會證期局的背書，金管會2月13日行文陳敏薰，指出其擔任1月17日泰山審計委員會主席，卻遲至1月10日才以電子檔轉給各董事，違反公開發行公司審計委員會行使職權辦法第7條第2項，應於7天前通知規定，要求提出說明。

對此，陳敏薰、杜英達今反駁，表示1月9日下午4點，三位獨立董事就在東方文華1樓的咖啡廳，討論何時召開股臨會？最後共同決定3月16日。因此審計委員會的開會通知時間應該從1月9日起算，沒有「不足7天」問題。

至於為何1月10日才以電子檔通知各董事？杜英達強調，目前泰山仍由公司派主導，「步步都要靠公司幫忙發通知」。現在由於兩派意見相左，很多步驟都相當困難。

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