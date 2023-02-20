平台變相減薪？外送員跑3.8公里只拿40元

近日傳出，外送平台業者再次減薪。過去平台規定兩公里以內的外送單，都是40元，但有外送員反應跑了3.8公里，卻還是40元。因此懷疑平台為了節省給外送員的成本，偷偷將兩公里門檻調高。民眾黨立委賴香伶今呼籲政府應盡速制定專法，別讓外送員淪為法律孤兒。

賴香伶今天與全國外送產業工會理事長陳昱安、桃園市網路平台外送員職業工會理事長石家穎、台中市外送平台服務產業工會理事蘇柏豪、新竹市平台外送從業人員職業工會理事長文萬華等人，共同舉行「外送平台賺爽爽，9成司機哭慘慘」記者會。

賴香伶表示，外送員跟平台間關係，沒有法源明定，但是實際上根本是「假承攬，真雇傭」。現相關規定僅有勞動部訂定《食物外送作業安全指引》，規範外送員出勤時的注意事項，對平台來說毫無強制力。

賴香伶指出，疫情3年來導致經濟型態改變，但政府至今沒有訂定外送員相關專法；她最近草擬外送員專法，呼籲行政院也盡快提出版本，並責成專責部會，給予廣大外送員合理的勞動環境，別讓外送員淪為法律孤兒。

陳昱安表示，如果只有40元的外送費，外送員收入僅能貼補油錢，而原本同意支付外送員第三方責任險的費用，平台現也跳票。

石家穎表示，平台計算機制不清楚，外送員根本無從理解。向平台反應，大多都是石沉大海，兩大平台甚至疑似聯合降低外送員費用，根本讓外送員連選擇合作對象的權利都剝奪。

文萬華說，平台若得知外送員即將有陳情、抗議或是罷工活動，不只會透過鎖定領頭人外送帳號，進行刁難，更會故意在預定活動時段提高外送員獎勵，以減少前往聲援的外送員數量。

賴香伶表示，外送員行業相當辛苦，可以說是血汗行業代表。希望平台業者能盡速回應外送員訴求，落實承諾，盡速回調外送費用至疫情前水準。

（中時 邱新博）