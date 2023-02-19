有料!福特、中華車加班增產

全球料件供應短缺自谷底回升，今年以來國內車廠零件供應緊張狀況明顯較去年緩和，福特六和汽車在成功向國外原廠爭取料件量能後，率先國產車廠展開加班計畫，除周間輪排加班，周六也固定加班趕工。中華汽車也自今年起生產線每天加班2小時，期待讓新導入的MG品牌今年交車更穩定。

福特六和去年備受缺料所苦，全車系至今仍有供不應求問題，因此持續積極向原廠及全球供應鏈體系爭取料件供應，在獲得原廠應允增加供應台灣料能後，率先展開加班。據了解，福特六和中壢廠除每周一至五部分生產部門延後下班時間外，每周六也固定加班增產。

福特六和指出，自去年以來推出多款新車皆熱銷，2月推出新款Focus後，各據點展間賞車人潮不斷，不到兩周接單就突破1,800張，因此更積極向原廠爭取料件，並搭配汽車生產線加班因應，提升新車產能，應付訂單需求。

福特六和主管指出，去年福特在台新車銷售約2.47萬輛，待交車仍逾5,000輛，伴隨著今年料件供應增加，福特六和看好今年在台銷量可望續成長。

中華車去年導入英國MG在台組裝銷售，第一款新車HS即受到市場青睞，上市首月接單就突破2,500張，遠高於預期，讓不少買家苦苦候車。中華車表示，目前料件供應確實較去年穩定，為加快交車速度，近一個月來每天產線都加班2小時增產，MG品牌單月交車量站穩650輛，加速供應滿足訂單需求。

去年同樣有缺料問題的國產車廠還有裕隆日產、三陽現代等。裕日車表示，今年以來料件供應確實較不如去年緊張，去年必須經常逐月檢視零件庫存、月初才知道到月底供應狀況；今年1、2月到料充足，目前看起來第一季原物料及零件供應沒有問題，但還不到可以加班生產的程度。

三陽現代則表示，零件供應短缺確實已經趨緩，但車用晶片仍然不足，現代VENUE及PORTER候車期已從去年四～六個月縮短至一～二個月，但TUCSON及CUSTIN等其他車款仍有晶片短缺的問題，目前都仍無法順暢交車。三陽現代說，今年以來確實陸續突然有較大量的零件到貨，但整體而言，還不足以安排加班趕工。