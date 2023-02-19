航空業增班增點 拚營運起飛

航空業搶解封後商機，一面搶闢新航點、一面拚全面復飛！華航宣布獲利主力兩岸航線增班、增幅73％，3月26日起台灣到大陸上海、廈門、成都等三大城市將回復疫前水準，北京開始天天飛航、每周7班；另為擴張亞洲市場版圖，去年12月起陸續開航宿霧、峴港、清邁等。

歐洲線也是華航復飛、增闢航點的重要市場，今年3月起將復飛桃園-羅馬航線，屆時歐洲飛航航點完全恢復疫前布局，目前華航也在評估捷克等新航點，擴大歐洲線布局。

台灣虎航獲利主力日本航線預計上半年全面復飛，也在評估開闢青森、秋田、高知、長崎等航點，另傳出準備復飛澳門，看好港澳之後大陸自由行來台開放不遠，屆時台灣虎航所有航線全面復飛。法人透露，疫前台灣虎航飛澳門一天8班，以大陸珠海轉澳門往返台灣的旅客居多。

星宇H2插旗舊金山

此外，在疫情期間從未中斷飛航運務的星宇航空，去年10月復飛越南峴港航線，完成既有航點全面復飛，並爭取新航點，現有16個航點，4月開航美國飛洛杉磯、下半年插旗舊金山，發展北美至東南亞高達10億人口的轉機航網。

酷航推四季牌搶客

另在外籍航空方面，酷航，視台灣為海外前三大最重要市場，目前台灣每周往返營運班次至43班、恢復率約6成，預計年底全面恢復台灣航班，並將打出四季牌搶客，包括春季東京賞櫻、夏季新加坡親子遊、秋季首爾賞楓、冬季北海道滑雪等。

法人表示，航空業打航點戰，新增航點、加速全面復航，有助推動營收獲利重返榮景。