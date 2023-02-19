這檔「3因素」慘虧 又傳大量解雇！

又傳大量解雇！ 泰豐輪胎「3因素」慘虧 觀音廠6月底前裁214人

泰豐輪胎股份有限公司日前宣布觀音廠將停產，桃市府勞動局近日入廠訪視協調，維護員工勞動權益。泰豐輪胎人資主管指出，預計6月底前將分批解雇214名本國勞工，16日已向勞動局陳報大量解雇計畫，勞動局將設立專責窗口協助。

泰豐輪胎表示，因美國關稅、疫情與通膨等因素，經營成本提升使財務虧損，因此決定暫時停止觀音廠生產。經勞動局現場訪視瞭解，目前觀音廠共有435名員工，其中本國籍員工有310名，移工有125名。

泰豐輪胎人資主管說，預計6月底前分批解雇214名本國勞工，同月16日向勞動局陳報大量解雇計畫。另觀音廠的外籍移工，除部分移工近期因勞動契約到期要返國外，其餘人將全數辦理轉出。勞動局要求泰豐輪胎應遵守相關法令規定，提供各項就業服務及職訓訊息外，並連繫工會理事長，告知市府協助協商的各項資源。

勞動局說明，依大量解雇勞工保護法第4條及第5條規定，事業單位大量解雇勞工應於符合大量解雇勞工保護法第2條規定情形之日起60日前將解雇計畫書陳報主管機關及相關單位或人員並公告揭示。且應本於勞資自治精神協商，並依勞動法令規定給付資遣費、開立非自願離職證明，未通報依法可處10萬至50萬元罰鍰。

勞動局表示，目前泰豐輪胎與工會進行自治協商中，為保障勞工權益，將協助工會與泰豐輪胎就員工權益進行協商並成立專責窗口，持續關注觀音廠人員留用情形、提供就業服務、移工轉換雇主及權益保障等服務。

（中時 蔡明亘）