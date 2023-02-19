掌控電動車電池材料 華新出手了

華新24日法說會說明去年第四季財報及今年營運展望

華新去年營收及獲利傳捷報，24日將自辦法說會說明去年第四季財報及今年營運展望。華新去年第四季起，每月調漲不銹鋼盤價，法人依去年前三季EPS達5.37元、1月營收開紅盤創同期次高推估，去年EPS上看6.5～7元，締造歷史新高，今年合併營收挑戰2,000億元以上。

華新去年合併營收1,796.08億元，創歷史次高；今年1月合併營收151.63億元，年增12.32％，改寫同期次高。華新原本擔憂去年12月銅均價年減幅逾12％，恐影響今年1月電力線纜及銅材營收，持股7成的義大利CAS不銹鋼廠、印尼鎳生鐵廠鎳金屬營收挹注，表現優於預期。

華新表示，2018年1月合併營收243.65億元，主因是當年一次性認列大陸南京商貿地產出售住宅及辦公大樓銷售收入，扣除業外收入部分，今年1月本業營收是同期新高。

華新近年積極布局全球不銹鋼事業，去年併購義大利CAS不銹鋼廠，CAS不銹鋼去年前三季營收7.3億歐元，每季挹注華新營收約2億～2.5億歐元。斥資在大陸煙台擴大不銹鋼軋鋼廠產能，預計2023年第三季量產，冷精廠預計2024年第一季量產。

華新看好2025年全球冰鎳應用在電池產業從目前年用量38～40萬噸倍增至150萬噸，成長4倍，對照不銹鋼年成長5％，顯然有更大成長空間。

為掌控電動車電池材料來源，華新去年投資印尼旭日及緯創兩冰鎳廠逾5億美元，各興建4條生產線，各年產5.5萬噸冰鎳，其中印尼旭日冰鎳廠2022年底試量產，預計2023年第一季量產，華新依持股50.1％，2023年掌控2萬噸以上冰鎳，轉投資印尼鎳生鐵廠4條產線，年產4萬噸鎳金屬，目前全產全銷。

華新從去年第四季起，以反映鎳、廢不銹鋼及鉬鐵等原材料成本上漲為由，連續五個月調漲不銹鋼內外銷報價，規劃二二八連續假期間前，公布3月不銹鋼內外銷盤價。英國倫敦金屬交易中心（LME）1月銅及鎳現貨及期貨價止跌彈升，銅價漲破9,000美元、鎳價漲回2,8萬美元以上，2月銅價及鎳價又出現回跌，其中銅價16日現貨收盤價8,991.5美元，鎳現貨價26,268美元，讓華新3月不銹鋼盤價格外受各方矚目。