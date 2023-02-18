談統一併購進度 家樂福總座:公平會已收件

統一集團去年宣布以290億元收購台灣家樂福60％持股，至今還未進入公平會審查階段，據悉，目前業經公平會要求補件後，公平會已在1月收件；家樂福總經理王俊超18日透露，據他所了解，公平會已在1月收件，其他進程無法回答；而依據規定，公平會進入實際審查期間為30天，必要時得延長為60天。

台灣家樂福自從統一集團宣布收購股權後，即陸續傳出台北大直店閉店，2月26日還有嘉義北門店即將熄燈，以及原本高雄愛河店亦預計年後關門，後來因與地主豐邑建設重議後，雙方同意續約再繼續營運；王俊超指出，台灣家樂福整體營運穩定，近期部分門店係因與房東合約到約，與股權收購無關。

王俊超指出，2022年家樂福受到楊梅大倉大火，加上景氣影響，全年營收雖創下新高，但並未達到900億元目標；今年大家逐步走出外面消費，加上2月20日室內口罩令將解封，他相信今年家樂福表現會比去年好；他同時重申，量販、超市和電商不再只能單一來看，家樂福要打造的是三通路串連的「平台生態圈」，其中量販店因所需坪數大，不好找地，今年沒有展量販店計畫，但超市則是準備開出十店目標，電商與外送「家速配」也是今年發展重點。

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