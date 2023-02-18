泰豐輪胎觀音廠停產 桃市勞動局入廠訪視

泰豐輪胎股份有限公司（下稱泰豐輪胎）日前公布暫時停止觀音廠生產的訊息，勞動局表示，在接獲觀音廠暫時停產之訊息，已主動於2月15日入廠訪視，以維護員工之勞動權益。

泰豐輪胎表示，因美國關稅、疫情及通膨等緣故導致經營成本提升，使財務虧損，因此決定暫時停止觀音廠生產。經勞動局現場訪視瞭解，觀音廠員工人數435名，其中本國籍員工310名，移工125名，現場經泰豐輪胎人資主管表示，預計6月底前分批解僱214名本國勞工，並於同月16日向勞動局陳報大量解僱計畫；另有關觀音廠之外籍移工，經泰豐輪胎人資主管表示，除部分移工近期因勞動契約到期返國外，其餘人數將全數辦理轉出。勞動局於現場除有要求泰豐輪胎應遵守相關法令規定，及提供各項就業服務及職訓訊息外，並連繫工會理事長，告知市府協助協商之各項資源。

依大量解僱勞工保護法第4條及第5條規定，事業單位大量解僱勞工應於符合大量解僱勞工保護法第2條規定情形之日起 60日前將解僱計畫書陳報主管機關及相關單位或人員並公告揭示，且應即本於勞資自治精神進行協商，並依勞動法令規定給付資遣費、開立非自願離職證明，未通報依法可處新臺幣10萬元至50萬元罰鍰。目前泰豐輪胎與工會進行自治協商中，勞動局會積極協助勞資雙方進行協商。

為保障勞工權益，勞動局將協助泰豐輪胎企業工會與泰豐輪胎就員工權益進行協商，並成立專責窗口，持續關注觀音廠人員留用情形並提供相關就業服務、移工轉換雇主及權益保障等服務。

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