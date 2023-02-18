Subway為何要賣？若出售估值超過3千億

知名連鎖潛艇堡專賣店Subway，2/14正式宣布出售公司所有權，消息一出立刻成為併購市場的焦點，目前已聘請摩根大通（J.P. Morgan）作為諮詢顧問、探討出售事宜，預料會吸引潛在的企業或私募股權公司，倘若出售估值會超過100億美元（約台幣3030億元），但Subway並未給出詳細的出售時間，也未保證在過程中是否最後一定會出售。

主打12吋的潛艇堡三明治的知名連鎖潛艇堡專賣店Subway，創立於1965年至今已逾50個年頭，目前已成為全球最大的速食店之一，擁有超過3700家門市。

不過自2012年起，營收到達180億美元高峰後，近10年來不斷走下坡，陸續傳出門市關掉、加盟店退出的消息。直到2022年營收才轉好，據「Technomic」數據顯示，Subway同店銷售額年增9.2%，連續8個季度實現銷售增長。

根據《華爾街日報》引述知情人士報導，Subway有意出售非上市公司的所有權，雖然目前這項計畫可能處於早期規劃階段，倘若出售估值會超過100億美元（約台幣3000億元），預料會吸引潛在的企業或私募股權公司。

不過先前《路透社》報導指出，Subway聲明「作為一家未上市公司，不對股權結構和商業計畫發表評論，會繼續協助加盟店取得獲利。」

事實上，這不是第一次Subway傳出要出售公司的消息，2021年就曾有報導指出該公司正在為出售做整頓，當時業者隨即否認此項傳聞。

1年後Subway又傳出售消息，而2/14也正式宣布求售，聘請摩根大通（J.P. Morgan）提供諮詢並探討出售的過程，Subway在新聞稿中指出「管理團隊仍然致力於未來，將繼續執行多年來的轉型之旅，專注於菜單創新、餐廳現代化、改善整體顧客體驗」，但並未給出詳細的出售時間，也未保證在過程中是否最後一定會出售。

據數據供應商Dealogic表示，美國市場先前受到金融市場震盪、經濟衰退疑慮衝擊，導致併購活動失去活力，2021年美國的併購交易大減1.5兆美元，Subway出售案有可能會成為併購市場的最大亮點。

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