開鍘！台泥等18家業者 公平會重罰逾2億

公平會18日表示，日前委員會議審議通過，包括臺灣水泥股份有限公司、國產建材實業股份有限公司、亞東預拌混凝土股份有限公司等3家全國性業者及桃園市15家區域性業者，共計18家業者合意共同分配桃園市預拌混凝土交易對象及避免相互競爭，足以影響市場功能，已構成公平交易法所禁止之聯合行為，裁處新臺幣50萬元至5,000萬元不等之罰鍰，罰鍰總金額共計2億1,310萬元。

18業者的裁罰狀況，包括台灣水泥與國產建材實業分別5千萬元；亞東預拌混凝土3千萬元；永炬企業、武雄實業、國普混凝土、良邦建材、信一預拌混凝土分別為1千萬元；新三亞預拌混凝土、慶隆預拌混凝土、大園預拌混凝土、祥鑫興業、國順預拌混凝土分別為600萬元；慶龍預拌混凝土、慶皇水泥分別80萬元；皓勝工業、康地建材、徐田企業分別為50萬元。

公平交易委員會表示，這次為主動立案調查北部地區預拌混凝土業者是否涉有聯合行為，查獲臺灣水泥股份有限公司、國產建材實業股份有限公司、亞東預拌混凝土股份有限公司等3家全國性業者及桃園市15家區域性業者，共計18家預拌混凝土業者從事聯合行為之證據。

公平會調查發現，桃園市15家預拌混凝土業者於107年11月間開始聚會，固定聚會討論及協調分配桃園地區預拌混凝土供料案件，藉由繳交規費、安裝監視器等方法相互查核供貨數量，彼此監督。15家業者並在對話群組中相互通知聚會時間及地點、聯繫查核行程、回報供貨數量；甚至向競爭同業告知自己的報價，或於報價前向其他同業詢問可否報價、應報價多少等等，目的顯然在避免降價互搶客戶。

另外，國產、臺泥、亞東等三大廠也在桃園市銷售預拌混凝土，亦曾出席公會聚會，公平會同樣查獲三大廠亦加入協調分配之案件及報價等具體事證。公平會表示，預拌混凝土因產品同質性高，價格成為業者間彼此競爭之主要手段，而18家業者間協調分配及避免互搶客戶之行為，明顯影響桃園市預拌混凝土市場之競爭機制，屬於違法之聯合行為。且業者間避免互搶客戶之結果，可造成預拌混凝土價格逐漸拉抬，並間接提高營建工程成本。

公平會表示，聯合行為向為該會執法查察重點，為有效查處聯合行為，公平會已大幅提高檢舉違法聯合行為獎金，最高可達1億元，以鼓勵民眾勇於檢舉不法。另並同時呼籲業者，若有參與違法聯合行為，也可利用寬恕政策制度及早向公平會「投案」，申請減輕或免除罰鍰。

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