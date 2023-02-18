內外夾擊 化纖產業面臨新一波挑戰

原物料價格上漲，電、水價蠢蠢欲動、通膨減緩客戶下單動能；外則有大陸解封規格化產品大量產出、越南產業鏈崛起競爭，國內加工絲廠等化纖產業未來一年，勢必面對新一波挑戰，經營環境將更加艱困。

通膨造成的終端需求降溫，市場統計，台灣加工絲產業目前整體稼 動率降至6成左右。

加工絲業者指出，今年國內水、電價格可能齊漲，紡纖上游石化原料上漲下，產線稼動率6成左右，已不符生產成本。

根據2022年前三季的財報分析，國內加工絲廠宏洲、宏益、集盛、 聯發紡，去年第三季本業已開始虧損。

全球品牌廠庫存將會增加加工絲廠經營的壓力；市場指出，一般來說，品牌廠庫存調整通常半年、一年左右才會逐步完成，在這波全球品牌廠庫存調整期，客戶也面臨了通膨何時降緩、俄烏戰爭是否持續 、升息對消費市場衝擊力道等不可預知的變數。而終端景氣何時回溫，也攸關國內加工絲廠營運恢復正常的時間。

除了國內產業經營環境趨於劣勢，市場指出，大陸解封後，當地紡纖廠規格化產品在陸續恢復生產後，大眾化的一般產品必在市場傾巢而出，對國內廠商所造成的價格競爭壓力加大。

另外，RCEP上路，關稅考量下，全球品牌客戶要求供應鏈往東南亞移動，加上目前越南的加工絲產業鏈逐漸成形，在成本考量下，品牌下單肯定優先考慮越南及東南亞地區。市場就認為，一般性、大眾化 及規格化的產品，客戶考量下，會待越南訂單下滿，才有機會轉單至台灣。

在俄烏戰爭持續、通膨衝擊服飾消費市場、升息所造成的各項成本增加，多數國內加工絲業者就指出，對今年上半年營運看法偏保守。市場因此預期，未來一年，國內加工絲產業將面臨更嚴峻的經營挑戰。

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