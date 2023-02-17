水手心累！SCFI連6黑 運價何時回溫看1事

上海航交所最新出口貨櫃運價指數（SCFI）出爐，連6周下跌，續跌20.5點至974.66點，單周跌幅2.06％。由於國際海運界盛會TPM（泛太平洋海事會議）年度大會月底登場，目前船貨雙方對運價展開激烈攻防，雖大型零售商大砍價，船商卻無意讓步，業界人士預估，最快要到4月中下旬，5/1生效的美國線年度長約才會明朗，也連動現貨價直到3~4月，恐續呈低迷走勢。

本周SCFI除跌勢較上周的1.16％略為放大，主力航線部分，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價910美元，周跌15美元、跌幅1.62％；地中海線每TEU為1,633美元，周跌91美元、跌幅5.27％；美西線每FEU（40呎櫃）1273美元，周跌20美元、跌幅1.54％；美東線每FEU達2,496美元，周跌57美元、跌幅2.23％。

由《商務日報》（JoC）籌辦的TPM年度大會，預計26日在加州長灘登場，各大船商、零售商、攬貨商、港口與鐵路公司等與會交流，並有經濟學家提出對全球經濟與海運業展望，船貨雙方也將藉機試探運價底線，左右對貨櫃航運業獲利影響甚鉅的美國線長約報價。

然而，近日Costco等美國大型零售商已趕在會前放話殺價，業界估計，近期海運需求疲弱、運價低迷，長約價相較去年均價，恐面臨腰斬壓力。

市場另傳出，去年底船商開出美國線2000~2300美元的長約價，貨主不接受就改採現貨價，保留追加千美元旺季附加費的空間，等於要貨主自負運價漲跌風險。但以美西線為例，美國大型零售商目前開出的理想運價落在1500美元左右，美東線則略高1000美元，雙方差距甚大。

海運人士分析，美國線向為運價標桿，一般船商與大客戶會在每年4月底前簽訂年度合約，並在5月1日生效適用，TPM則是美國線合約開談的傳統起點，貨主、貨代和船商廣泛接觸，相互試探底線後持續談判，並在5月1日前簽約，屆時市場即期運價也會跟隨長約價浮動，推估6月左右將是SCFI走勢的重要分水嶺。

（旺得富理財網 李宗莉）

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