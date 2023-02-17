星宇航噴20% 張國煒寵員工 這幕最經典

星宇航空（2646）挾解封觀光潮、1月營收新高和乘客口碑發酵，股價本周狂飆7成，今（17）日噴漲20%，再創新高至33.2元，完全甩飛長榮航、華航，進逼台灣虎航，要搶當航空股王了！星宇航空董座「K董」張國煒也一吐悶氣，完全展現王子復仇5年不晚的氣勢，他口不出惡言的智慧和幽默，為他贏來好來人緣、好名聲，更是媒體寵兒，我們來回顧一下藝人何如芸是如何看K董的？

何如芸去年11月在臉書發文表示，她這次回新加坡探望兩個兒子，就是搭乘星宇航空，並談起和K董相識過程，因K董找飛機過夜包的備品，選上她代理的泰國香氛產品，因而去過他辦公室2次。她還爆料K董是如何竉員工的，原來「每次交飛機，K董都自己去開回來！有一次在法國，回來的時候，空機裡塞滿了LV，都是空姐託他買的。」

何如芸記得偌大的辦公室，滿滿的秘書座位，整排秘書的辦公桌上，除了電話之外，空空如也。秘書透露，K董規定辦公桌上只能有電話，抽屜裡不能有食物。何如芸稱讚K董嚴謹有紀律，又幽默風趣，「一個成功的企業，領導人絕對是重點。」尤其是K董對飛機的熱情，讓人感動，「只有非常摯愛，才能忍人所不能忍，無所謂他人眼光，堅持自己的腳步。」

趕著開8小時的車來回，只為了幫他太太拿search 愛馬仕包

當時K董看見何如芸羨慕的眼神，大笑說：「不然你要什麼，我下次也替妳帶好了」。何如芸開心表示，K董剛柔並濟，是智慧的管理者，難怪無論K董去哪裡，都有太多死忠的下屬追隨。

K董員工也說，「老闆每次來檢查飛機，所有維修技師都站在旁邊挫咧等，因為老闆比他們都還懂，沒辦法呼攏。」何如芸認為，這也是為何之前K董在的航空公司，連續很多年都是零失誤，評比永遠優良的原因。

何如芸繼續爆料，K董如何寵妻，有天K董看何如芸帶了一個search 愛馬仕包，問她為何女人都愛這個牌子？「原來有次他去法國接飛機，臨時隔壁城鎮的search 愛馬仕經理通知他，他太太的包來了，一定要當天取貨，不能留過夜，已經累得半死的他，還是趕著開8小時的車來回，只為了幫他太太拿包。」何如芸覺得「哇！這就是K董，我真的感動到眼睛都直了」。

何如芸分享搭星宇航空的感受，「有張先生的品味，大至飛機整體，小至下飛機前的送客糖果，在在顯示他的人生理念：沒有最好，只有更好的堅持。」很開心又有了一家嶄新的航空公司可以選擇，要求極致不是選項，那是絕對的人生態度。最後還俏皮表示，這不是業配文，我是粉絲來的，並敲碗K董，趕緊出聯名信用卡吧！網友附和，「好羨慕張先生的員工喔」、「K董是個很有個人風格與魅力的老闆」、「我也好想坐星宇航空出國」、「哈～我也希望K董幫我帶單路」、「期待快快開美國航線！」、「K董是一個好老闆！」。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 馮恩惠）

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