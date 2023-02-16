台灣首家 電動大巴電池系統 獲國際認證

華德動能採用的鋰電池為日本電池生產大廠AESC在日本生產製造，並依循「聯合國UN38.3：鋰電池運輸安全測試規範」與「日本產業標準JIS C 8715-2：工業用二次鋰電池安全測試規範」進行電池芯安全測試，確保電池芯安全性。同款電池並已配置於全球超過65萬輛電動載具上，迄今並無任何電池起火事故。

華德動能表示，所生產車輛搭仔的電池組Pack，是華德動能母公司車王電子於設計階段即依循歐盟ECE R100-2電動車電力安全檢測規範，針對振動、機械衝擊、冷熱衝擊執行CAE模擬分析，並依循IATF 16949汽車產業品質管理系統，以自動化生產設備進行電池箱的組裝及測試。電池系統經德國萊因TUV進行ECE-R100-2安全測試與認證，為台灣首家取得該項安全認證的電動巴士電源系統。該項測試包含電池自燃測試及電池箱不會因為外部火源燃燒，導致電池箱起火。

除採用高規符合安全規範的鋰電池外，華德動能電動巴士在電源管理系統上採用智慧充電排程，大幅減低電力饋線負荷及降低營運成本；華德動能所開發的智慧充電排程系統，為依據客運業者該場站車輛所行駛的路線、營運車輛數、行駛里程等資訊。並與該場站預計建置的充電系統與周邊設備所需用電量一同進行評估，進行用電管理，除了可有效降低電網負擔，大幅減少台電契約容量、用電成本及人工充電管理費用。