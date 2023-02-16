瘋旅遊 雄獅還有空間？群益最新評估

亞洲疫情逐步趨緩，各國旅遊限制逐步放開，基於：(1)旅遊業營運長線成長明確；(2)1Q23旅遊需求強勁；(3)團費及旅遊人數走揚，雄獅為台灣規模最大的旅行社，長期可望受惠。

雄獅（2731TT）亞洲疫情逐步趨緩，各國旅遊限制逐步放開，基於：（1）旅遊業營運長線成長明確；（2）1Q23旅遊需求強勁；（3）團費及旅遊人數走揚，雄獅為台灣規模最大的旅行社，長期可望受惠。

國境解封，旅遊市場長線轉多：01/2023春節假期為近台灣3年首次開放，加上農曆春節假期長達10天，桃園機場出入境人數大幅成長，01/28/2023日桃園機場出入境人數達到8.0萬人，其中出境人數為3.2萬，入境人數為3.9萬人，轉機人數為0.9萬人，航機總架次來到408次，相較於去年同期的出入境人數1,412人次及1,522人次分別成長2,915％及2,264％，成長強勁，有利於雄獅的營運。

解封持續，2023年產業成長為共識：10/2022台灣國境解封，雄獅開團已經回復疫情前20％。旅行社營運和航空業者機位息息相關，但在仍未全部解封的現在仍要看機場人員恢復、航班恢復，只要航空公司給機位，都可以包裝，因此只要機位恢復，都可以出售相關產品。航空公司會先給位置給散客，之後將位置分配給旅行社，10/2022台灣國境解封，雄獅開團已經回復疫情前20％，預期2023~2024年旅遊業營運將明顯成長。

01/2023營收優於預期：雄獅01/2023營收為11.13億元，MoM+70％，YoY+591％，營收來到疫情後新高，營收成長主要是受惠政府解除組團禁令，加上01/2023有春節連假效應，另外團費約較疫情前上漲30-40％，因此營收表現優於預期。展望2023，除解封效應持續外，2023年尚有7個3天已上連續假期，有利於境外旅遊業務，雄獅營運可望受惠。。

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