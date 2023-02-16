謝金河看航運興衰 嘆印證山高谷深的哲理

疫情的期間，貨櫃跟散裝航運生意滾燙，連帶股價也飛上天，大家每天都在看哪檔航運股又奔漲停，如今疫情消退，航運神話也走入歷史。財信傳媒董事長謝金河16日表示，疫情期間，貨櫃航運一年賺到的錢是歷年的加總，長榮(2603)最具代表性，但現今景氣反轉，過去三年很慘的現在大翻身，印證了「風水輪流轉」、「山高，谷更深」的哲理。

謝金河以「山高谷更深：航運運價止跌是景氣觸底訊號！」為題分享對航運業的趨勢觀察；謝金河指出，從20年到22年，疫情擴散全球，有產業受重創，也有產業獲得空前的機會，像是腳踏車、高爾夫球頭、半導體、資通訊產業都是贏家，尤其是貨櫃航運，一年賺到錢是歷年的加總，其中又以長榮最具代表性，去年前三季，每季都大賺超過1,000億元。

然而，現在景氣快速逆轉，全球貿易急凍，貨櫃運輸及散裝航運運價都崩跌，這個跌勢前所未見的兇猛，但迄今仍未見到止跌跡象；謝金河舉例，跌最慘的是歐洲線，從7,797跌到925美元，跌幅88.14%；其次是美西線，從8,117跌到1,293美元，跌幅84.07%；再來是美東線從11,976跌到2,553美元，跌幅78.68%；地中海航缐從7,535跌到1,724美元，跌幅77.12%；代表貨櫃運價的上海集裝箱指數（SCFI）從5,109.6跌到995.16，單是指數就大跌80.52%，「這是歷史上十分罕見的跌勢！」

散裝航運同樣難逃景氣反轉厄運，謝金河接著舉例，散裝貨運的波羅的海乾貨指數（BDI）在2007年金融海嘯前，BDI最高到10831，這次疫情襲來，BDI指數最高到5650，現在居然跌到563點，剩下高點十分之一，而且，沒有看到止跌跡象。

謝金河描繪航運業當今的市況指出，貨櫃航運和散裝航運在這三年間最具代表性，景氣大好的時候，大家高價搶櫃，再高都有人搶，現在全球貿易急凍，貨櫃、散裝全成殺戮戰場，這次運價觸底可能才是景氣落底的指標。

文末，謝金河表示，現在全球倒轉，過去三年大好的現在大慘，過去三年很慘的現在大翻身，像雄獅旅遊最慘時一季營收2.53億元，元月營收11.12億元，謝金河嘆，「風水輪流轉，也印證了山高，谷更深的哲理！」

（ 旺得富理財網 李澍）

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