聲寶啟用新總部 舊廠轉攻物流

聲寶集團企業總部大樓14日完工啟用，將整合聲寶、瑞智精密、東源物流等關係企業，提高管理綜效，至於舊廠在冰箱產線南移後，高達3.7萬坪基地將分期、分區規劃樓地板面積5萬坪的物流園區，未來滿租後年租金收益可望達6億元；此外，位於土城的「橘青春」銀髮住宅將於3月動工，未來也會開發其他新據點搶攻銀髮商機。

聲寶斥資近5億的總部大樓位龜山工四工業區，基地1,600坪，樓地板面積3,000坪，聲寶總裁陳盛沺表示，聲寶今年將邁入第88年，考量集團長遠發展，希望整合集團分散各地的據點集中辦公，以強化決策效能並共享資源。

陳盛沺表示，聲寶多數投資都在台灣，除了林口總部外，台南廠持續擴廠，目前台南廠三期工程研發大樓已動土，冰箱產線也籌備中。近期包含總部、擴廠等投資超過40億。未來總部對面的舊廠，規劃開發為5萬坪的物流園區，並由製造業拓展為服務業。

聲寶舊廠原先規劃為辦公、飯店、科技園區的複合式開發案，後考量近年物流及倉儲快速發展，改為興建物流園區。依規劃，3.7萬坪基地將在今年底冰箱產線南遷至台南新廠後，分為10～12區、每區占地2,000坪，興建二層樓倉儲，預估三年後完工，以每坪租金1,000元推估，若滿租將可挹注每年5～6億元租金收入。

聲寶指出，資產開發將成為除家電本業、轉投資事業外，營運的第三支腳，其中，土城舊廠開發為銀髮宅的「橘青春」將於3月動工，4樓以上規劃約100個出租單位，1至3樓為餐廳、健康診所及公設等，做為發展銀髮事業的試金石，未來若營運不錯，也會複製該模式，尋求其他地區的地上權案，發展銀髮住宅事業。