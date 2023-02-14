統一代熊津公告 斥7.5億建物流中心及廠房

統一（1216）2018年底宣布收購韓國飲料及甜食公司熊津食品（Woongjin Foods）74.8％股權，首度揮軍東北亞。為擴張發展，統一14日代熊津食品公告，投資312.63億韓元（約新台幣）7.5億元，發包在韓國公州市自地委建新的物流中心及廠房。

根據統一公告，自地委建發包項目包括工程設計服務費2.63億韓元，契約相對人為ARCHION ARCHITECTS 公司；以及建造工程費310億韓元，契約相對人為INDEOK CONSTRUCTION公司，兩項發包合計金額312.63億韓元，換算新台幣約7.5元，擬興建物流中心及廠房。

統一是在2018年底，宣布透過旗下投資公司Kai Yu(BVI) ，以2.29億美元（約新台幣70億元），收購韓國飲料及甜食公司熊津食品74.8％的股權，並於2019年3月取得韓國公平交易委員會及台灣公平交易委員會結合許可，完成交割。創下統一首度揮軍東北亞的紀錄，搭配統一原本在台灣、大陸及東南亞的耕耘成果，整體亞洲市場布局更趨完整。

Woongjin Foods總部位於韓國首爾，1976年成立，為一家飲料、甜食產品製造及銷售公司，飲料類產品涵蓋果汁、即飲茶、水與傳統飲品等；另旗下子公司Daeyoung Foods專門製造甜食產品，包含巧克力、口香糖及糖果等。

Woongjin Foods的前身是韓國人蔘飲料產品公司，1987年被韓國知名集團Woongjin Co收購後，更名為Woongjin Foods，開始果汁、即飲茶的生產銷售；2013年Woongjin Co因策略調整，再將Woongjin Foods出售給韓國私募股權基金公司Hahn＆Company。

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