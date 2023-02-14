高蛋價成常態！蛋商、飼料廠皆受惠

蛋價飆高，國內蛋荒又起！除大成、卜蜂、福壽、茂生農經等4家上市公司銷售雞蛋，專家分析，後續雞場計劃性復育，飼料需求龐大，台榮、泰山、統一、福懋油、興泰等5家飼料廠也可留意，在高蛋價恐成常態下，相關廠商今年營運動能看添。

去年農曆年前後爆發的缺蛋問題，今年捲土而來，除飼料價高、禽流感席捲全球，更因溫差大導致雞隻大量折損，蛋商公會與蛋農協調於13日起漲雞蛋價格，每台斤上調2元後，產地價從40.5元升到42.5元，批發價也從每台斤50元漲到52元，重回去年7月的歷史高點。

工商時報報導，卜蜂董事長鄭武樾日前就預告，雞價、蛋價甚至具替代性的豬價，短期將維持高檔；福壽董事長洪堯昆也預言「蛋價回不去了」，分析中小型蛋農棄養退休，加上政府鼓勵水洗蛋，水洗流程估每顆蛋成本增1元，成本居高且供應不足，高蛋價恐成常態。

投資專家陳唯泰也曾分析，面臨缺蛋事件時，除蛋商受惠，雞場計劃性復育，飼料需求龐大，大成、卜蜂、台榮、泰山、統一、福壽、福懋油、興泰等8家飼料廠，均可留意。

其中，福懋油的產品比重中，雖以油品佔近40%為大宗，但雞用飼料為主的飼料比重超過35%；果糖大廠台榮的飼料營收佔比超過35%，甚至比果糖本業還多。

還有指標大廠大成，除為國內最大雞蛋供應商，整體市占約1成，飼料佔其營收佔比逾半，其次是肉品及食品加工，為國內少見上、中、下游垂直整合完整的一條龍廠商。

但陳唯泰也提醒，民生相關產品的報價，多受政府高度關切，使其無法完全轉嫁成本，所以在投資標的選擇上，建議朝上游挑選，才能找到貨真價實的受惠股。

※免責聲明：本文所提及之股票，非任何投資建議與參考，請自行判斷審慎評估風險。

（旺得富理財網 李宗莉）

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