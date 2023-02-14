晶碩去年EPS新高 擬發每股10元現金股利

晶碩（6491）去年營運大報喜！率先同業公布的年度稅後純益為15.42億元、年增23.5％，EPS不僅以22.03元改寫新高，也可望和精華（1565)搶奪隱形眼鏡獲利王寶座；董事會13日決議擬配發每股10元現金股利，並通過將投資3,500萬美元（約新台幣10.51億元）在越南設立子公司。

營運表現耀眼的晶碩，去年第四季稅後純益4.18億元，季減0.63個百分點、年增14.01個百分點，淨利率23.58％，季減2.09個百分點、年減0.05個百分點，每股純益5.98元。

該公司累計2022年稅後純益15.42億元、年增23.5％，淨利率24.4％，年增2.08個百分點，毛利率52.45％、年減0.53個百分點，EPS達22.03元，連續3年大賺逾一個股本。

晶碩今年1月營收4.99億元，年增3.86％、月減3.21％。法人認為，在春節假期影響工作天數下，營運還能持穩，預期第一季應是全年營運谷底，但可維持年增力道。

因應客戶訂單需求，晶碩已積極擴建產能，目前龜山廠月產能約落在8000萬片，今年底龜山廠、加上新開出大溪廠合計月產能將達1.25億片、年增逾5成。

另外，該公司也積極投入矽水膠隱形眼鏡的生產，預期今年的營收佔比將持續成長。