東元印度廠就位 擬北美設廠

東元集團看好零碳商機，加速布局全球市場，生產商用車動力系統的印度班加羅爾新廠將於今年4月啟用量產，正式進入印度國產化市場，同時看好北美市場近年快速發展，有意進一步布局。

東元電機印度新廠為東元與日本前三大商社之一的三井物產合資設立的產銷中心，該廠位於印度第三大城、有印度矽谷之稱的班加羅爾Aero space工業園區，東元持股逾50％，由東元提供電動車動力系統與超高效率工業馬達的生產與技術能力；三井負責推展印度客戶關係網絡及業務取單，雙方合作搶攻印度內銷市場。

該廠將在今年第二季正式投產，生產與銷售電動車用動力系統與超高效率工業馬達，規畫年產能最大可達5萬台，利用印度當地化供應鏈並建立關鍵製程的自製能力，規畫自動電工設備、無溶劑凡立水設備、及自動噴漆/烘乾設備等自動智能化生產線。

東元指出，除電動車用動力系統已與多家印度廠商洽談共同開發外，超高效率工業馬達亦已取得相當數量在手訂單，並已與OEM（代工）客戶洽談中，且已有印度車廠對車用動力系統解決方案表達興趣。

除了印度內銷市場，東元未來不排除將印度廠產品外銷至中東、歐洲與非洲等地區，縮短東元在這些市場供應鏈長度。

除印度市場外，東元也有意進一步深化布局北美市場，預期將有助於就近供應北美客戶，以降低過去從亞洲出貨的供應鏈風險，擴大北美業績的未來成長動能。

看好全球零碳趨勢與電動車發展，東元在動力系統布局，台灣以發展物流車、商用車、電動巴士動力系統為主力；在北美也與車廠及一階（Tier1）汽車零件廠策略合作，具備產品優化、新品開發等能力，鎖定美國中大型電巴、校車與底盤客戶需求。由於美國政府政策引導產業朝電氣化發展，東元也爭取相關商機，如e-skid（可移動預裝式電氣間）接案，並延伸至充電樁的整合服務。

此外，在節能系統解決方案，東元也針對大陸、東南亞台商企業，特別是電子業、製造業耗能大戶進行整廠節能推廣。