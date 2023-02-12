蝦皮賣這服務 低消1800元 網曝:看到商機

蝦皮賣「陪吃飯」服務 低消1800！真相曝光

網購平台商品五花八門，竟然連時間都有人賣。一名網友發現有人在蝦皮上販售陪吃飯的服務，引起網友討論，不少人驚呆直呼，這是新的商機！另也有好奇心重的網友私訊賣家詢問，才知道對方是單親媽媽，想著現在常常有人找不到女伴陪吃飯或去應酬場合，因此才想著可以兼職販賣自己的時間賺錢，引起網友熱烈討論。

一名網友日前在臉書社團《爆廢公社二館》上分享，逛蝦皮驚見有女網友販售「陪伴吃飯」的服務，地點限為雙北的餐廳，而且還有低消限制，並附上自己的照片，讓原PO驚訝直呼「好像很可以？」

單親媽媽在蝦皮上賣「陪吃飯」服務，意外掀起討論。圖／翻攝自爆廢公社二館

貼文引起網友討論，「我看到商機了」、「吃飯要付錢，還要付她錢」、「打兼職吃飯就會找到一大堆」、「什麼都有，什麼都賣，什麼都不奇怪」、「前幾天被po的時候是1500，經過曝光的流量後漲到1800了」、「原來蝦皮現在可以這樣玩」。

有網友私訊賣家以後才知道，對方是一位單親媽媽，想說兼職陪吃飯賺外快，想說現代人有時候找不到適合的女伴去一些吃飯的場合或是跟他人應酬的場合用餐，才想說可以販售自己的時間，陪伴有需求的人去用餐，她也可以背誦與會人員的基本資料。

另外所謂的低消其實是1到3小時都是收取1800元，每超過1小時就多500元，有預定需求的人，必須提早5天前下訂，並匯款1500元的押金。

（中時新聞網 何立雯）

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