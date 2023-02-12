士電與和泰車強強聯手 搶電動車充電商機

士電、起而行與和泰車集團合資成立充壩，進軍台灣電動車充電服務市場

士林電機與起而行、和泰汽車集團強強聯手，合資1.2億元，成立充壩技術服務公司，2月14日將舉行記者會，成為首家新創公司轉投資再新創的公司，正式宣告進軍台灣電動車充電服務市場，起而行將轉型為充電營運系統的解決方案提供者。

無獨有偶，中興電工看好台灣電動車逐年增長，帶動電動車充電市場未來發展潛力，以自有品牌「iCHARGING」全台持續擴增電動車充電站，與永固便利停車場再度攜手合作，14日舉行內湖低碳充電站啟用典禮，提供電動車直流快充服務。

業者指出，經濟部技術處運用科專計畫經費，研發電動化車輛系統關鍵模組、節能電動化車輛關鍵模組，初期合作對象有裕隆電能、中華汽車及東元電機等公司，由裕隆電能、立德電子及僑威科技進行市場驗證，科專也促成起而行綠能於2017年新創成立。

起而行獲技術處支持，工研院促成起而行運用電能模組充電專利技術，建立產官建立充電聯盟，起而行引領台灣20多家廠商，以專業代工，創造充電產業生態鏈，可提供台灣電動汽機車及巴士充電樁，台灣市占率達六成，外銷歐洲、日本及東南亞市場。

起而行去年獲士林電機、和泰汽車、立德、前行政院副院長林信義擔任董事長的廣源投資等公司參與現金增資，資本額從1億元增加至3億元，起而行綠能自估目前市值約7.4億元。起而行2022年又與士林電機、和泰汽車集團合資成立充壩技術服務公司。

其中起而行以現金及技術入股40％、和泰汽車集團旗下和泰汽車及和潤企業持股40％、士林電機持股20％，充壩被定義是新創再新創，新創二次方的公司，第一家專業的充電服務及營運軟體公司，初期布局CPO，未來進軍MSP。起而行專利組合授權給充壩，讓專利可實現在軟體且產品化，起而行將轉型為充電營運系統的解決方案提供者。

業者指出，起而行與充壩加乘後的優勢有三，一、非均流充電和遠端偵控保修的技術獨特性；二、軟硬兼優的技術與工程的系統整合力；三、擁有各種關鍵模組和核心技術，能客製化地服務各種客戶，具備進入利基市場的應變力。