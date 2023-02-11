年後轉職潮 科技園區連3場徵才供近千職缺

因應年後轉職潮，科技產業園區網羅人才， 2月14日起接力辦理3場次徵才，多家知名大廠共提供近千個工作機會，其中台中港科技產業園區300個、潭子科技產業園區200個職缺，薪資上看5萬元，想求職及轉職朋友把握機會。

台中港科技產業園區徵才活動將於2月18日舉辦，由加工處中港分處與台中市府沙鹿就業服務站合作，計有華新麗華、宏全公司、今國光學、成偉食品、積水塑膠、鐶琪塑膠、三櫻企業、龍翩真空、聯華氣體及新萊應材等10家公司，應徵項目包括研發機構工程師、電機工程師、機械工程師、軟體開發工程師、技術開發工程師、PLC工程師、模具工程師、量測技師、維修技師、化驗技術專員、生管人員、儲備幹部、品管人員等，共約300個職缺，薪資更上看5萬元。

第三場於潭子科技產業園區進行，由加工處台中分處與台中市就業服務處於2月22日舉辦徵才活動，計有台灣佳能、佳凌科技、光聯科技、安碁科技、亞洲光學、保勝光學及億力光電等7家知名企業，職缺項目包括CNC精密加工工程師、研發工程師、LED生產技術工程師、品保工程師、設備工程師、生管專員、日班助理工程員、日文採購人員、CNC技術員等多樣化職務，提供約200個職缺，其中研發工程師薪資更上看5萬元。

加工處表示，2月於前鎮、台中港、潭子科技產業園區接力辦理3場次徵才，多家知名大廠提供近千個工作機會，徵才日期分別在2月14日、18日及22日，求職朋友可把握與雇主面對面應徵機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率，若無法親臨現場的求職朋友，也可多加利用加工處官網查詢，找到理想的工作。

（中時 陳淑娥）

延伸閱讀

因應新事業 裕隆集團大徵才

大缺工！近百萬徵才數創歷年開工新高

觀光業請嘸人 是真缺工還是缺薪水？