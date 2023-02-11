搶進東協、中東商機 這3家擴產蓄勢待發

中美角力持續、全球供應鍊多元佈局趨勢，催化東南亞、東協市場加溫發展，長興、三福化、材料-KY擴產計畫持穩推進。其中，長興馬來西亞廠為東南亞區域生產中心，年產9萬噸合成樹脂廠。東南亞受惠美中貿易戰的供應鏈轉移，長興加碼購入馬來西亞子公司現有廠區旁邊的土地，為擴廠做準備，規劃建立特化或電化產線。

三福化看好越南未來產業發展，近年積極加大越南投資，繼2016年投資越南河靜廠，再於越南海防設廠，新增投資2,000萬美元成立材料廠與氣體廠；其中，材料廠(16,857平方公尺)年產3,200噸；氣體廠(13,143 平方公尺)年產69,310噸。

長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商；生產基地遍及台灣、大陸、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等。

長興近年馬來西亞合成樹脂廠出貨穩定量增。有鑑東協市場是未來光固化應用的高成長區域，光固化應用也從印刷與木器拓展到塑膠、膠黏劑等中高端應用，已購入馬來西亞廠區毗鄰土地，為後續擴廠做準備。

材料-KY絲束為香菸濾嘴等應用，已取得全球四大煙草公司訂單，除報價上漲外，也獲2,000噸高價長約訂單。目前訂單能見度良好，搭配新產規畫，業績成長動能可望延續到明年。絲束廠年設計總產能20,000噸，預計3月完成8,000噸及4月完成9,000噸的絲束產能擴增；另預計6月完成3,000噸醋片產能擴增。

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