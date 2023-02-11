兩岸綠能政策力推 4廠商出貨來電

因應石化新產威脅、掌握疫後新商機，塑化廠商積極擬定新利基、多元市場佈局。大陸強勢發展風電、太陽能發電，宣示2030年風電、太陽能發電裝機目標接近現有規模3倍，實現持續高速發展，有利催化化工族群風電材料及太陽能營運利基；台塑、上緯、台聚、亞聚旗下碳纖維、風電材料及太陽能EVA營運受惠。

台塑大陸寧波及EVA年產2.8萬噸去瓶頸工程投產，年產提高為10萬噸，合計兩岸EVA產能達34萬噸。台聚、亞聚LDPE/EVA年產15萬噸，並參與大陸古雷一貫廠投資，30萬噸EVA主攻大陸，台聚與亞聚也以70比30合資投資EVA銷售公司。 上緯投控2019年淡出離岸風電開發，致力於可回收材料業務，去年推出可回收熱固環氧樹脂「EzCiclo 易可收」及化學降解液「CleaVER 可立解」，可應用於風電葉片、印刷電路板、運動休閒及汽車產業。

上緯投控強調，正和國際整機廠西門子歌美颯進行可回收風機葉片認證；運動休閒產業也和上緯轉投資的碳纖維自行車廠航翊合作，打造全球第一台可 100％全回收之碳纖維複材自行車；另針對現有複合材料推出碳纖微波回收技術及 CCUS（碳捕捉、再利用及封存）。 此外，俄烏戰爭帶動部分國家擴增軍事預算，預期國防用途需求增加，加上高壓氣瓶應用大幅成長，以及風電綠能、電動車等應用升溫，催化碳纖維供應吃緊。高階自行車、球拍及高爾夫球桿等運動器材對碳纖需求維持穩定，也有利碳纖行情。

台塑碳纖維年產8,750噸。看好市場蓬勃發展，GWEC預計2026至2031年以13.9％年複合率快速成長，台塑擬擴建仁武碳纖廠，年產增加1,600噸，估投資36.9億元，2025年4月完工。

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